LOSC : Galtier a recadré son vestiaire avant la revanche contre Monaco

Alors que le LOSC va retrouver l’AS Monaco pour la deuxième fois en une semaine, le coach Christophe Galtier a mis certains choses au point.

On peut ramener une qualification et une large victoire d’un déplacement à Monaco et être mécontent. C’est en tout cas le sentiment qu’a propagé Christophe Galtier en conférence de presse hier. Le coach du LOSC n’était pas satisfait du contenu malgré la victoire (3-0) et l’a fait savoir.

Comme il l’a confié à la presse, ses joueurs ont eu droit à une vraie remise en cause dans la semaine. « On a travaillé sur l’analyse vidéo du match de mardi. Il y a beaucoup de secteurs de jeu qui ne m’ont pas satisfait. Je l’ai montré à mon groupe. On devra être mieux structuré samedi. On devra faire mieux, dans l’expression collective. »

Le coach lillois, visiblement perfectionniste, a détaillé les manques qu’il ne veut pas voir pour le deuxième match. « Les distances qu’ils y avaient entre nos lignes. Le manque d’intensité de notre premier rideau défensif. On a récupéré des ballons trop bas. Si vous jouez une équipe en confiance, ça peut vite s’inverser. Si on compare nos matches précédents à celui joué à Monaco, mardi, en termes d’équilibre et de bloc équipe, je ne suis pas satisfait. Je suis sûr que mes joueurs sont conscients qu’on était positionnés trop bas ». A voir si cette prise de conscience se traduira par un match plus abouti collectivement ce samedi soir.