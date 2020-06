LOSC : Galtier doit gérer une galère inattendue en plein Mercato

true

L’entraîneur du LOSC Christophe Galtier ne sait pas vraiment quand il pourra organiser des matches amicaux pour préparer la saison prochaine.

Christophe Galtier a été très prolixe vendredi. Pour sa conférence de presse de reprise, l’entraîneur du LOSC a évoqué plusieurs sujets, du confinement à la saison prochaine en passant par le mercato. Depuis le 11 juin et jusqu’au 3 juillet, pour le moment à distance, les Lillois reprennent ainsi leurs habitudes avec ballon, à intensité modérée.

Les entraînements collectifs sont espérés la semaine prochaine, le début de la préparation de six semaines au championnat 2020-2021 à partir du 13 juillet. La suite, sans parler du mercato qui aura lieu en parallèle, est très floue puisque l’ancien entraîneur de l’ASSE ne sait même pas s’il pourra organiser des matches amicaux pour préparer l’exercice à venir !

Galtier cherche des adversaires pour des amicaux

« La période est singulière. On devra s’adapter sur la charge de travail. Innover ? Je ne sais pas. Par exemple, il y aura des matches amicaux. Mais comme beaucoup de pays européens ont repris, il sera très difficile de trouver des adversaires, car ces championnats seront au repos, a-t-il soufflé. On essaye de trouver en Belgique ou aux Pays-Bas. On a prévu un stage au Portugal mais on attend d’être sur place pour voir si on trouve des adversaires de qualité. À cette époque, on en aura besoin pour être rapidement dans la compétition qui arrivera le 23 août. »