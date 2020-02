LOSC : Galtier donne des nouvelles d’Osimhen… et du podium

true

Le LOSC nage en plein bonheur. Vainqueurs d’un troisième match consécutif en L1 hier à Angers (2-0), les Dogues ont mis la pression sur le Stade Rennais avec qui ils comptent le même nombre de points au classement (40).

« Le podium ? C’est encore trop tôt »

« C’est une magnifique semaine, je suis très fier de mes joueurs qui se sont investis à 150 %. J’ai aimé la manière dont on s’est exprimé, la façon dont l’équipe a joué ensemble, on s’est créé beaucoup de situations, on en a concédé peu, savoure Christophe Galtier. Le podium ? Je ne veux pas en parler parce qu’il reste beaucoup de matches. C’est encore trop tôt, c’est un championnat très serré, on est une équipe à géométrie variable. Évidemment que c’est fort agréable de vivre ce genre de semaine mais il est beaucoup trop tôt dans le championnat pour dire qu’on va se battre pour la 3e place. »

Galtier n’a pas l’air inquiet pour Osimhen

Seule ombre au tableau du LOSC : le club nordiste a perdu Victor Osimhen sur blessure en Anjou. Évacué sur civière, le Nigérian a cédé sa place à Nicolás Gaitán en seconde période. « Il n’a pas de fracture du fémur (rires). Il devait sortir avant et je pense qu’il a une lésion musculaire. Après, de quelle grade, et la durée d’indisponibilité… On verra ça samedi avec les examens », a déclaré Galtier au micro de Canal+ Sport. Lille espère que le joueur de 21 ans sera rétabli pour le choc contre l’OM la semaine prochaine.