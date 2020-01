LOSC : Galtier garde le relâchement des Dogues en travers de la gorge

false

Ce dimanche, le LOSC a bien failli transformer un match parfaitement négocié en après-midi cauchemar. Après avoir pris le large face à Raon L’Etape, les Dogues ont concédé deux buts dans le dernier quart d’heure pour voir l’adversaire revenir de 0-3 à 2-3.

Un relâchement que Christophe Galtier n’a évidemment pas apprécié, ne se privant pas de le faire savoir dans des propos relayés par le site du club. « Ça a été bien pendant les 75 premières minutes, on pensait que le match était fini… Puis nos adversaires ont tout donné. Nous avons manqué de vigilance. (…) Il y a souvent des matchs qui basculent dans les dernières minutes. Ça aurait pu être le cas cette après-midi et la fin aurait pu être plus compliquée encore. »

Le coach du LOSC espère donc que ses joueurs retiendront les enseignements de cette fin de match. D’autant que Galtier se veut ambitieux pour la deuxième partie de saison. « Nous avons un match important mercredi face à Amiens. Nous ne devrons pas reproduire les mêmes erreurs. J’espère que l’aventure continuera le plus longtemps possible dans les deux coupes », a prévenu l’entraîneur lillois.