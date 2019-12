LOSC : Galtier livre une hypothèse pour expliquer le malaise d’Osimhen

false

Christophe Galtier, l’entraîneur du LOSC, est longuement revenu sur le coup de pompe de Victor Osimhen contre l’AS Monaco.

Les images ont été plutôt inquiétantes mais heureusement, tout va mieux. Victor Osimhen, contraint de sortir juste après un but et de passer deux jours à Monaco après le déplacement du LOSC en Coupe de la Ligue, devrait pouvoir participer au match du week-end contre les Monégasques.

Devant la presse, Christophe Galtier est revenu sur cet épisode. Pour le coach lillois, il est possible que son attaquant se soit mis une pression excessive en raison de son inefficacité hors de ses bases, ce qui aurait expliqué cette décompression.

« Il s’était mis une énorme pression sur le fait de marquer pour la première fois à l’extérieur. Avant de marquer son but, il avait eu une situation favorable qu’il avait ratée et cela l’avait énervé. Il a enfin marqué, et, après l’excitation, il y a eu le soulagement, ce qui a pu engendrer le malaise vagal », a expliqué Galtier devant la presse, dans des propos relayés par l’Equipe.