LOSC : Galtier renouvelle son coup de gueule à propos du Covid-19

L’entraîneur du LOSC, Christophe Galtier, craint une nouvelle vague à cause du relâchement des Français par rapport aux gestes barrières.

Il est inquiet, Christophe Galtier ! L’entraîneur du LOSC avait déjà poussé un coup de gueule il y a quelques jours au sujet des gestes barrières qui ne sont plus respectés partout en France. Le Marseillais craint une deuxième vague, un nouveau confinement, et a invité le gouvernement à prendre des mesures plus strictes.

« Je crains la seconde vague, a-t-il déclaré après la défaite face à Mouscron (0-1) ce mercredi. Je vois comment on se comporte. Continuons comme ça et on sera tous reconfinés. Et ce sera un grand bordel. À l’Etat d’être ferme, de ne pas dire « On préconise » mais « On interdit ». Chez nous, il faut interdire. Ce que j’ai vu dans le sud… on ne pourra pas éviter une deuxième vague. Je ne suis qu’entraîneur de foot mais je suis ce qui se passe dans le pays. Il faut interdire ! »

« S’il y a une deuxième vague ce sera très compliqué pour tout le monde. Je vois ce qui se passe en ville, à Lille, à Marseille… Il faut qu’on soit plus fermes dans les prises de décision, et qu’il y ait une prise de responsabilité individuelle sur les gestes barrières. Il faut une prise de conscience, forte de la part de l’Etat pour qu’on puisse reprendre, non pas une vie normale, mais au moins des activités professionnelles. »