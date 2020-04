LOSC : Gérard Lopez annonce un nouvel atout de poids pour les Dogues

true

Dans le projet du LOSC, Gérard Lopez s’est beaucoup reposé sur un recrutement réussi jusqu’à présent. Cela pourrait évoluer.

En effet, si le LOSC a pris soin de baser son projet sur les jeunes à haut potentiel, c’est grâce à un recrutement précoce et pas vraiment grâce au centre de formation. Dans une interview à Onze Mondial, Gérard Lopez reconnaît sans peine les lacunes du club à ce sujet.

Le président lillois explique la raison simple pour laquelle la formation n’a pas été mise au centre du projet de suite. « Nous sommes dans la troisième année du projet. Quand nous sommes arrivés, les équipes juste en-dessous de l’équipe A n’étaient pas bonnes. Il faut dire les choses telles qu’elles sont. Le niveau pour monter en équipe A est très exigeant », estime Lopez.

Mais depuis, la refonte semble avoir été au programme. Et Gérard Lopez s’attend donc à récolter les premiers fruits d’une meilleure politique formatrice très prochainement. « Donc on a déjà fait des investissements en staff, puis en équipements et dans d’autres choses, et puis on a fait venir des jeunes dans différentes catégories d’âge. Et cet été, on va faire monter je pense quatre jeunes pour la première fois. Et après, c’est quelque chose qui va fonctionner naturellement », a prévu le président lillois.