LOSC : Gérard Lopez aurait trouvé son club satellite pour les Dogues !

D’après la presse locale, les dirigeants du LOSC sont en discussions avancées pour reprendre la main sur le club de Mouscron (D1 belge).

Il y a quelques jours, le journaliste Stéphane Pauwels (ex coordinateur sportif du LOSC) a vendu la mèche : Gérard Lopez aurait amorcé des discussions pour racheter le club de Mouscron (D1 belge). Une information qui se confirme ces dernières heures dans la presse belge. D’après le quotidien « Le Soir », l’actionnaire majoritaire de Mouscron, Pairoj Piempongsant cherche un repreneur et les dirigeants lillois sont bel et bien intéressés même si deux autres pistes existent.

Comme relayé par le site « Le Petit Lillois », la « RTBF » et « La Dernière Heure » confirment des négociations sérieuses et en voie de finalisation pour que l’Excel Mouscron devienne le club satellite du LOSC. Un vieux projet de Luis Campos et de Gérard Lopez.

L’axe Lille – Mouscron, acte II ?

Désireuse de faire grandir ses jeunes joueurs dans un championnat compétitif, la direction nordiste cherche de longue date un club à racheter à l’étranger. Après l’échec des négociations avec Gil Vicente (janvier 2017) et Vitoria Setubal (janvier 2020) ainsi que le fiasco du Belenenses (saison 2019-2020), le LOSC a peutêtre trouvé le candidat idéal à son projet. Un club de D1, situé à moins de 30 kms de Lille et où la langue principale est le Français.

Ce n’est pas la première fois qu’on assisterait à un mariage LOSC – Mouscron. En effet, entre 2011 et 2014, Lille s’était retrouvé actionnaire majoritaire du club mais avait dû vendre sa part, contraint par l’arrivée dans l’actionnariat nordiste de Marc Coucke, propriétaire d’Ostende et générateur d’un conflit d’intérêt en Jupiler League. Coucke n’apparaissant plus dans les actionnaires du LOSC, le deal est à nouveau possible…