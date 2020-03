LOSC : Gérard Lopez fait la morale à Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Eyraud

true

Le ping-pong Aulas-Eyraud a repris de plus belle après quasiment deux années d’arrêt. Mais pour le président du LOSC, Gérard Lopez, on frise l’indécence. Dans L’Equipe, le dirigeant nordiste a rappelé que l’heure était grave avec la crise du coronavirus et que la solidarité devait primer sur les intérêts individuels.

« Il s’agit d’un moment où il faut être dignes et ne pas être égoïstes. On est en train de vivre quelque chose qu’aucun de nous, peu importe qu’on ait 40 ans, 60 ans, 80 ans, n’a connu de sa vie. On est dans quelque chose d’assez exceptionnel dans son ampleur et dans les risques que ça peut représenter sans en connaître tous les tenants et aboutissants. Si, après tout ça, et on parle là d’un scénario encore plus catastrophe que ce que l’on sait aujourd’hui, on n’est pas capables de finir le Championnat, ce sera le moment de réfléchir d’un point de vue légal à où est-ce qu’on va et où est-ce qu’on va pas. »

« Mais aujourd’hui, ce n’est pas le moment de dire « le Championnat se termine aujourd’hui, on va en Coupe d’Europe ». Ce n’est pas comme ça que cela marche. Le moment venu, le LOSC sera prêt à jouer tous les deux jours s’il le faut, sans problème ! Ce n’est pas l’idéal mais ça met tout le monde à la même enseigne. Tout le reste ne marche pas. »