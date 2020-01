LOSC : Gérard Lopez met un petit coup de pression à ses joueurs

true

Le LOSC traverse une nouvelle période de flottement. Depuis le début de la saison, on pourrait dire que c’est du classique. Battus à Dijon en championnat (0-1) puis sortis en Coupe de la Ligue par l’OL (2-2, 3 tab 4), les Dogues ont enchaîné une troisième désillusion à domicile contre le PSG dimanche en L1 (0-2). Gérard Lopez a tenté d’expliquer la mauvaise passe des Dogues.

« Si 3 défaites c’est inquiétant ? Non car ce sont des matchs complètements différents. Il y a eu un non match (à Dijon) où on était à 11 contre 10 pendant 60 minutes et ça m’a beaucoup agacé. C’est pour ça que j’ai pris la parole en interne, a-t-il déclaré sur LOSC TV. Après, contre le PSG, c’est vrai que de notre côté, on n’a pas été décisif devant. On a eu quelques occasions mais on n’est pas allé jusqu’au bout. »

« J’aimerais qu’on recommence à gagner des matchs »

Le président du LOSC en a aussi profité pour encourager ses joueurs à se réveiller devant les échéances de la fin de saison. « La qualité est là, l’objectif est de regarder vers le haut et d’essayer de ne plus lâcher trop de points, a-t-il poursuivi. L’objectif est toujours de jouer pour le podium. Je pense qu’on a une équipe pour jouer en haut du tableau. Je n’ai pas de soucis pour l’équipe mais j’aimerais qu’on recommence à gagner des matchs. »