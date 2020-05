LOSC : Gérard Lopez ne compte pas faciliter le départ de Luis Campos

true

Si Luis Campos semble avoir décidé de faire ses bagages du LOSC, le président Gérard Lopez ne devrait pas céder aussi facilement.

Depuis que Gérard Lopez a repris les rênes du LOSC, le tandem qu’il a formé avec Luis Campos a permis une remarquable ascension aux Dogues. Ensuite rejoint par Christophe Galtier, le duo a replacé Lille dans les meilleurs clubs français.

Voilà pourquoi l’annonce par RMC, ce lundi, de la volonté de départ de Luis Campos sonne comme un véritable tremblement de terre pour les Dogues. Privé de son principal architecte, le projet lillois serait forcément en péril.

Encore faut-il que le départ de Luis Campos se matérialise concrètement. Et cela dépend notamment du bon vouloir de Gérard Lopez car Campos est encore engagé pour trois ans avec le LOSC via sa société de scouting. Et justement, selon Manu Lonjon, Gérard Lopez n’a aucune envie de voir partir son conseiller sportif. De quoi imaginer des tractations serrées dans les prochains jours…