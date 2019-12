LOSC : Gérard Lopez sans état d’âmes pour ses flops du Mercato

true

Thiago Maia est prévenu, Gérard Lopez (LOSC) ne fait pas de sentimentalisme au moment d’éjecter les ratés de ses divers Mercato.

Fier du mode de fonctionnement du LOSC et de son projet de trading joueurs, Gérard Lopez s’est longuement confié à l’occasion d’un entretien accordé à « ESPN« . Bien conscient qu’il ne gagnerait pas toujours malgré la technologie de pointe et la compétence des équipes sur lesquelles il s’appuie, l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois parle sans complexe de la gestion de ses flops.

« Si le choix est mauvais, nous nous débarrassons des gens »

« Si le choix est mauvais, nous nous débarrassons des gens. Si nous réussissons bien, ils se débarrassent de nous et se tournent vers un emploi mieux rémunéré, un plus grand club ou de meilleures opportunités. C’est pourquoi le modèle pour nous doit être progressif. Nous trouvons des joueurs talentueux et nous savons que nous ne pouvons pas les garder trop longtemps, alors nous essayons de vendre au bon moment et nous nous assurons d’en avoir assez pour faire grandir notre club », a justifié Gérard Lopez.

Depuis le début de son projet à Lille, l’ancien patron de l’écurie de F1 Lotus n’a pas connu énormément d’accidents industriel dans ses choix. Mais le dossier Thiago Maia, arrivé pour 15 M€ en provenance de Santos et qui a longtemps été le joueur le plus cher de l’histoire du club, en est assurément un…