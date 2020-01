LOSC : groupe, ambitions, OL…Christophe Galtier avait des choses à dire

true

Le groupe contre l’OL

« Celik et Pied feront partie du groupe. J’attends encore demain sur la séance musculaire. Et Reinildo sera opérationnel côté gauche. On partira à Lyon aujourd’hui avec un groupe un peu élargi. »

Une ambition naturelle

« On joue une place pour une finale au Stade de France. C’est quelque chose qui ne se présente pas souvent dans une carrière. L’objectif est de se qualifier. Mes joueurs doivent saisir cette opportunité. Ne pas avoir de regrets, de craintes. »

🎙 Galtier : « Le tirage en @coupedefrance (Epinal) ? Ce sera un match très difficile à jouer à l’image de ceux qu’on a joué avant et qui arrive dans un calendrier très chargé. Mais on garde aussi à l’esprit qu’on aurait pu avoir un tirage beaucoup plus difficile » — LOSC (@losclive) 20 janvier 2020

L’adversaire

« Je ne vais pas baser la préparation du match sur « vous l’avez déjà fait ». Ce serait trop simpliste. On est dans des périodes et des effectifs différents, d’un côté comme de l’autre, avec un match il y a 3 jours. L’OL de décembre n’est pas celui de janvier. Tirer Lyon à Lyon, n’est évidemment pas un bon tirage. Surtout face à une équipe qui monte en puissance. Le match le plus important de la semaine, c’est celui qui arrive, là, à Lyon. Paris, on verra après. »

Propos retranscrits par le compte twitter du LOSC