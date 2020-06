LOSC : jeunes retraités, deux anciens Dogues vont rejoindre Mediapro

true

À peine les crampons rangés, Mathieu Bodmer et Florent Balmont commencent leur reconversion. Les anciens du LOSC sont attendus chez Téléfoot (Mediapro).

La création de Téléfoot, nouvelle chaîne de Mediapro, en partenariat avec TF1, crée aussi un mercato de journaliste et de consultants. Le nouveau diffuseur des Ligues 1 et 2 commencent à constituer ses équipes. Selon l’Equipe, deux anciens du LOSC rejoignent la chaîne : Mathieu Bodmer et Florent Balmont.

En plus des anciens du LOSC, d’autres confrères des terrains vont arriver. Le quotidien annonce les venues de Benjamin Nivet et Franck Sauzée. Fabrice Abriel, Mickaël Ciani, Benoît Cheyrou et Jérémie Bréchet sont également pistés par Jean-Michel Roussier, responsable éditorial de la chaîne.

Des journalistes de Canal +, RMC Sport et beIN Sports s’engagent avec Mediapro

Pour accompagner les futurs consultants, Mediapro a prospecté tous azimuts. La chaîne a pioché des éléments dans toutes les rédactions. Du côté de beIN Sports, Anne-Laure Bonnet, Smaïl Bouabdellah, Julien Brun et Thibault Le Rol vont quitter la chaîne qatari pour Mediapro.

RMC Sport va aussi perdre des éléments. Julien Momont et Saber Desfarges seront des futures recrues de Mediapro. Aux commentaires, Éric Huet et Luigi Colange ont également répondu positivement aux approches.

Si l’Equipe et Canal + ont réussi à conserver la plupart de leurs éléments, Marina Lorenzo et Pierre Nigay ont décidé de rejoindre l’aventure Mediapro. Ce recrutement assez large reste, pour l’heure, en attente. La chaîne attend les dates définitives de la prochaine saison avant d’officialiser les annonces.