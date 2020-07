LOSC : José Fonte s’imagine jouer jusqu’à ses 40 ans !

true

Alors qu’il file sur ses 37 ans (le 22 décembre prochain), José Fonte ne s’imagine pas prendre sa retraite tout de suite avec le LOSC.

A 36 ans, José Fonte coure toujours. Leader et capitaine d’un LOSC qu’il a appris à aimer sur les deux dernières saisons, le Champion d’Europe portugais a encore un an de contrat dans le Nord et il ne s’imagine pas de conclure sa carrière sur cette saison 2020-21. Dans « L’Equipe », le défenseur des Dogues s’est livré.

Sur les départs de Rémy et celui probable d’Osimhen

« C’est toujours problématique. Malheureusement, Loïc est parti. Il faut regarder vers l’avant et accepter cette situation. Ce serait bien que deux nouveaux attaquants arrivent très vite. Leur présence est importante, ne serait-ce que pour faciliter leur adaptation. Je sais que mes dirigeants font tout ce qu’il faut pour que ce soit le cas ».

Sur son avenir

« Je me sens très bien. J’ai envie de jouer deux, peut-être trois ans de plus. Je crois que je peux continuer à aider. Chaque année, je vais analyser mes performances. Si j’aide bien sur le terrain, ce sera pour jouer c’est sûr. Je travaille très dur. Je mène une vie saine en dehors du foot. Donc je reste très concentré sur mon métier. J’ai de bonnes relations avec Luis (Campos, conseiller sportif), le président (Gérard Lopez). Le coach (Christophe Galtier) m’a souvent parlé de pouvoir travailler avec lui. Mais pour le moment, on en est encore loin ».

Sur les objectifs du LOSC

« On veut retrouver la Ligue des champions via la Championnat et aller loin en C3. Il faut profiter de notre expérience européenne de la saison passée. C’est un beau challenge. Mais les interrogations sont multiples. Il faudra être prêt et sérieux dès le début afin de prendre le plus de points possibles. Parce que l’on ne sait pas ce qui peut encore se passer ».