LOSC : la préparation, Rennes, les nouvelles recrues… Christophe Galtier était en conf’

Présent en conférence de presse avant le premier match de la saison face au Stade Rennais, Christophe Galtier a fait le point sur l’actualité du LOSC. Morceaux choisis.

Le point sur les blessures

« Je ne peux pas compter sur Leo Jardim, toujours en réathlétisation, sur Tim Weah, qui s’entraîne normalement depuis 15 jours mais qui doit reprendre par des amicaux, et Gabriel pour #LOSCSRFC. »

La préparation

« On peut toujours être inquiet à quelques jours de la reprise quand on arrive pas à retrouver sur le terrain ce que nous souhaitons. Concernant Alkmaar et Brest, ça me pose la question de savoir si je dois commencer dans cette animation ou non. » (…) « Sur les deux derniers matchs, on est complètement ouverts en attaque, ce qui n’est pas habituel pour nos latéraux. Il faut insister sur les principes. Il y a peut-être un manque d’intensité dans les 1vs1 aussi. J’ai tendance à dire qu’on joue comme on s’entraîne. »

L’adversaire

« Rennes a eu le mérite d’être 3ème à la 28ème journée (…) C’est une équipe qui joue de manière différente d’après les informations que j’ai et qui a marqué beaucoup de buts pendant sa préparation. »

Les nouvelles recrues

« Si je ne me trompe pas, Sven Botman a été dans l’équipe type de la dernière saison. Il a été prêté par l’Ajax et je pense que ça a été une bonne chose pour lui car ça lui a permis de prendre en maturité et montrer ses qualités. »

« Quelque soit la qualité, l’expérience du joueur, quand Burak découvre une équipe avec des principes de jeu, ce n’est pas en huit séances qu’on règle cela. On a pris beaucoup de temps cette semaine pour travailler les automatismes. »

Propos retranscrits par le compte twitter @LOSC_Actualite