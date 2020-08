LOSC : le joli pactole empoché grâce à la Ligue des Champions

false

Si le Paris SG et l’Olympique Lyonnais ont porté haut les couleurs de la France en Ligue des Champions, difficile d’en dire autant du LOSC. Tombé dans le groupe de Valence, Chelsea et l’Ajax, les Dogues ont terminé à une triste 4ème place avec un bilan peu flatteur de 1 nul et 5 défaites. Pour leur retour en C1 depuis 2013, le club nordiste a semblé dépassé par les évènements.

Malgré tout, le club nordiste ne repartira pas bredouille. La participation à cette édition 2019-2020 de la Ligue des Champions a rapporté près de 36,7 M€ selon l’Observatoire du Sport Business.

⚽️ #ChampionsLeague : Avec son parcours en #LDC, le #LOSC empocherait environ 36,7 M€ de primes via l’UEFA dont :

👉15,3 M€ pour sa qualif. en phases de Groupes,

👉0,9 M€ pour les performances,

👉4,4 M€ pour le classement par coeff.,

👉16,1 M€ pour les parts de marché TV pic.twitter.com/86GP9ydzUt — Observatoire du Sport Business (@Obs_Sport_Biz) August 20, 2020

Rien que l’accès aux phases de poules de la plus prestigieuse des compétitions européennes a permis aux Dogues d’empocher 15,3 M€. Les autres variables varient selon les performances, les parts du marché TV et le classement par coefficient. On comprend donc mieux pourquoi l’OL a lutté ardemment pour décrocher une place en Europe…