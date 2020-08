LOSC : le maillot extérieur est sorti et il a de quoi surprendre….

true

Le nouveau maillot extérieur du LOSC vient d’être dévoilé par le club. Les couleurs historiques ont disparu, place au noir…

On sait, c’est la tendance. Et plus aucun supporter de club de foot, quel qu’il soit, n’est en mesure de rivaliser avec les prétendus géniaux conseils en marketing de certains équipementiers. Ce sont cette fois les fans du LOSC qui en font les frais, eux qui vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à trouver les couleurs d’origine du club (rouge et blanc) sur les tenues extérieures des hommes de Christophe Galtier.

Quelques minutes après la défaite en match amical, face à Mouscron (0-1), le club lillois a en effet montré au public, et sur les réseaux sociaux, les visuels du nouveau maillot extérieur. Plus de blanc, comme la saison passée, mais du noir ! Constellé, paraît-il…, de blanc et de rouge comme le précise le communiqué officiel.

« Toute la philosophie de ce maillot, d’un noir intense constellé de blanc et de rouge, les couleurs historiques du Club… »

« Pour leurs matchs en déplacement notamment, les Dogues porteront sur eux l’identité d’une ville en mouvement et d’une jeunesse en fête. C’est toute la philosophie de ce maillot, d’un noir intense constellé de blanc et de rouge, les couleurs historiques du Club, pour des soirées de spectacle et d’émotions fortes… sur le terrain comme en dehors. Animée et riche en événements, la nuit lilloise enveloppe depuis toujours une atmosphère festive et chaleureuse, nichée au cœur de l’une des plus vastes cités estudiantines de France. «

Pour résumer, sortir, la nuit à Lille, avec le maillot extérieur du LOSC sera donc tendance. Quant au foot…