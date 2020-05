LOSC : le propos qui flatte la présidence de Gérard Lopez

false

L’ancien président du LOSC, Michel Seydoux, a dit tout le bien qu’il pensait de son successeur à la tête du club lillois, Gérard Lopez.

Il s’est retiré du monde du football depuis plusieurs mois. En 2017, précisément, lorsque Michel Seydoux, ancien président du LOSC, a remis les clés du club à Gérard Lopez. Passage de témoin qui a tout d’abord inquiété avant que les supporters lillois mesurent le travail accompli par le nouveau propriétaire.

Au travers d’un entretien accordé à RCF Sport, et de propos retranscrits par lepetitlillois, Seydoux a dit tout le bien qu’il pensait de son successeur. Et de ses méthodes de travail.

« J’ai confiance en les gens qui s’occupent du club que ce soit sur la formation, la gestion ou sur mon successeur qui fait un très bon travail. J’ai la chance d’avoir encore beaucoup de contacts au club donc si j’ai des conseils à leur donner, je leur donnerais en privé et pas en public. Au début, beaucoup de supporters ont été inquiets par la capacité du club à rebondir. À chaque fois que le club a eu un changement important, on a appris à rebondir.

« Gérard est devenu un dirigeant efficace, important et qui apporte au club ce que je ne pouvais plus lui apporter. »

Aujourd’hui, Gérard est devenu un dirigeant efficace, important et qui apporte au club ce que je ne pouvais plus lui apporter. A ce jour, le football a beaucoup changé, les clubs ont de propriétaires qui viennent de tout horizon. Gérard a pris du temps à trouver son équilibre, comme pour moi, et maintenant j’ai l’impression qu’il l’a trouvé. »