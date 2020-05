LOSC : Lopez ne fera pas de recours, il a envoyé les Dogues en grandes vacances !

true

Christophe Galtier, en concertation avec les dirigeants du LOSC, a décidé d’envoyer ses joueurs en grandes vacances pendant le mois de mai.

La pilule est amère. Lancé comme une balle en direction de la prochaine Ligue des champions, le LOSC s’est fait couper l’herbe sous le pied par l’arrêt net de la saison. La LFP a confirmé la tendance, envoyant jeudi de facto le club nordiste en Ligue Europa. Dommage, Gérard Lopez avait échafaudé plusieurs plans pour poursuivre le championnat mais ne sera donc pas entendu. Tant bien que mal, le président des Dogues s’est fait une raison et a décidé de donner quartier libre à ses joueurs.

La Voix du Nord explique en effet que le LOSC a décidé de mettre l’effectif au repos pour l’intégralité du mois de mai ! Gabriel, au Brésil, et Celik, du côté d’Antalya en Turquie, ont donc pu quitter Lille ce week-end et retrouver leur famille dans leur pays d’origine. Le Petit Lillois rappelle que Domago Bradaric (Croatie), José Fonte (Londres), Renato Sanches, Yannick Djalo (Portugal) et Yazici (Turquie) étaient déjà hors des frontières françaises pendant le confinement.

Reprise espérée début juin au LOSC

Le staff du LOSC ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Une réunion pour organiser la reprise devrait se tenir la semaine prochaine pour établir les modalités d’un retour au domaine de Luchin, tout en s’adaptant aux calendrier établi par la LFP pour la saison prochaine. Le retour de l’entraînement pourrait s’organiser a priori début juin.