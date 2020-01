LOSC : le PSG, les blessés, un exploit…Christophe Galtier avait des choses à dire

true

Le match contre le PSG

« Sur un match, tout est envisageable. Quand nous avons eu le bonheur de l’emporter contre le PSG la saison dernière, personne ne pensait qu’il y aurait ce genre de match. Les effectifs ont changé. Le PSG de la fin de saison dernière n’est pas celui d’aujourd’hui. »

L’effectif

« Dimanche, j’aurai quasiment à disposition tout l’effectif, hormis Saad et Timothy, qui reviennent au fur et à mesure. On va jouer avec notre philosophie de jeu. Nous avons nos repères dans ce système. Victor Osimhen avait pris un gros choc, comme Benjamin André lors du match à Lyon. Ils vont bien. Pour Zeki Celik, il avait ressenti quelques gênes le matin du match. Je n’ai pas voulu prendre le moindre risque. Depuis, il s’entraîne normalement. Il me semble apte. »

La défaite face à l’OL

« On ne peut pas en vouloir à un joueur qui va tirer un penalty. Jonathan Bamba est fort mentalement. Ils ne sont en aucun cas responsables de l’élimination ».

Les 4 fantastiques du PSG

« Ils ont 4 joueurs extraordinaires devant. On va devoir aller là où ils ne nous attendent pas. Il y a toujours une obligation de résultat. Le championnat est très important pour le club et le projet. On se doit d’être performants, il y a 3 points en jeu. »

Soumaré

« Bouba’ Soumaré ? Personne ne m’a rien dit sur sa situation. Il est concentré sur le match contre le PSG. Il est concentré sur cette rencontre, comme les autres joueurs ».