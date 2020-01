LOSC : Osimhen a beaucoup de mal à digérer la pilule lyonnaise

true

L’OL disputera le 4 avril la finale de la dernière Coupe de la Ligue face au PSG. Mardi, les Gones ont composté leur billet en éliminant le LOSC après un match serré et une séance de tirs au but intense, où Jonathan Bamba et Renato Sanches ont manqué leur tentative.

Amoureux des Dogues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du LOSC, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #LOSC #Dogueshttps://t.co/DFlCQq4NqL pic.twitter.com/aBI66ero1v — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Le milieu portugais, qui a tiré à côté, avait pourtant travaillé cet exercice à l’entraînement ! « On a joué les yeux dans les yeux avec une bonne équipe de Lyon, estime-t-il dans le quotidien gratuit 20 Minutes. Je suis évidemment déçu pour mon échec, d’autant que je m’entraîne souvent aux penaltys. Mais cela arrive, c’est à nous d’oublier ce moment car nous ne pouvons pas vivre dans le passé. »

« On méritait de l’emporter et d’aller au Stade de France »

Victor Osimhen, lui, semble avoir plus de mal à digérer la pilule lyonnaise. « Nous nous sommes vraiment battus, je pense que la séance de tirs au but est une histoire de chance. Nous sommes éliminés et ça fait mal. On méritait de l’emporter et d’aller au Stade de France », a-t-il conclu.