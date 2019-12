LOSC : les Dogues ferment la porte à un premier départ en janvier

false

Convoqué avec l’équipe du Brésil Olympique pour un tournoi en janvier, Gabriel n’a pas été autorisé par le LOSC à quitter Luchin.

A l’ouverture de chaque Mercato, il y a toujours petit frémissement du côté du LOSC. Qui Gérard Lopez va-t-il bien pouvoir essayer de vendre lors du mois de janvier ? Ces derniers temps, une tendance se dessine et, outre les cas de Thiago Maia et Adama Soumaoro, le boss nordiste aimerait bien trouver un accord pour la cession de Boubakary Soumaré en juin prochain.

En revanche, si la porte est ouverte à certains pour le Mercato, d’autres ne pourront pas bouger… Y compris pour rejoindre leur sélection nationale. C’est notamment le cas de Gabriel, international U23 brésilien sélectionné par André Jardine pour participer au tournoi pré-Olympique du 18 janvier au 9 février prochain.

Si l’on en croit le journaliste de la « Voix du Nord » Olivier Fosseux, le LOSC a décidé de faire barrage à cette convocation… Et le club est parfaitement dans ces droits puisque cette compétition non officielle se déroule hors des dates internationales énoncées par la FIFA. Il faut dire que le refus de Christophe Galtier est parfaitement légitime. Non seulement Gabriel s’est imposé comme un titulaire indiscutable mais en plus cette convocation lui aurait fait rater au moins cinq matches officiels … dont la réception du PSG.