LOSC : les Dogues sont prêts à reprendre la L1

true

Même s’il demeure beaucoup d’inconnus autour d’une reprise de la L1, le milieu du LOSC Benjamin André pense que lui et ses partenaires seront prêts.

Le milieu de terrain du LOSC Benjamin André a accordé une longue interview au site officiel des Dogues. Dedans, il a évidemment été question de la reprise des compétitions, qui devrait s’effectuer à la fin du confinement le 11 mai. L’ancien Rennais assure que, malgré les interrogations qui les taraudent, lui et ses partenaires seront prêts.

« Bien sûr que le terrain me manque, l’équipe, le vestiaire. C’est notre métier ! Après, on entend beaucoup de choses… Il y a beaucoup de spéculations. Mais de notre côté, on se prépare à reprendre le championnat. Maintenant, les décisions ne nous appartiennent pas. Il faut laisser les gens compétents décider. Après, si on a le feu vert pour le 11 mai, je ne vois pas pourquoi la plupart des gens retourneraient au travail, et nous non. »

Nous avons pris des nouvelles de Benjamin André 🤗 Et il a un message pour vous ✉https://t.co/SUdkxucuxK — LOSC (@losclive) April 24, 2020

« A l’inverse, je pense justement que si toutes les conditions sanitaires sont respectées, on devra montrer l’exemple. Nous ne sommes pas des irresponsables. On a tous une famille, des parents, des enfants, des proches. Personne ne veut faire courir le moindre risque à tous ces gens qu’on aime profondément. Il faut se montrer patient et voir comment la situation sanitaire évolue. De notre côté, on veut reprendre et on sera prêt pour ça. J’en suis convaincu. »