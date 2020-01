LOSC : l’OL, le PSG, l’avenir…Renato Sanches avait des choses à dire

true

La défaite à Lyon

« Aucun joueur n’apprécie de manquer un penalty. C’est mon cas. Nous avons bien joué, mais la séance de tirs au but n’a pas joué en notre faveur. Maintenant, on va regarder droit devant. Priorité au championnat ».

Le PSG

« C’est un club d’un niveau mondial. Ils possèdent un effectif d’une qualité exceptionnelle. C’est un club important. On prépare chaque match de la même manière et avec le même sérieux, que ce soit contre le PSG ou contre une équipe d’un niveau inférieur comme Epinal, qu’on affrontera en Coupe de France. Nous avons une équipe jeune et talentueuse. On va tout donner pour imposer notre jeu et notre philosophie contre le PSG. On a les qualités pour le faire. »

Son niveau de jeu

« Je ne considère pas que je suis à mon meilleur niveau. Je dois encore travailler. Mon positionnement ? Je suis plus habitué à jouer dans l’axe, mais c’est le coach qui décide. Jouer dans un couloir, si ça me permet d’aider le club, c’est la priorité. Représenter le Portugal à l’Euro 2020, c’est un de mes objectifs. C’est le rêve de n’importe quel joueur de représenter son pays. Je veux défendre notre titre avec mes coéquipiers. »

Une équipe irrégulière ?

« Je ne pense pas que nous soyons une équipe irrégulière. Nous avons perdu contre Dijon, mais on va continuer à travailler pour atteindre nos objectifs. On va tout faire pour renverser la vapeur. »

Propos retranscrits par le compte twitter du LOSC