LOSC : l’OM, Villas-Boas, Aulas, son avenir… Galtier se confie

Sur l’OM et les ambitions européennes

« Marseille est l’équipe en forme en championnat. On chasse le 3ème, on est encore loin du 2nd. Est-ce que c’est un tournant pour la 2ème place ? Oui. On a connu la Champion’s League, on a vu ce que c’était et on a envie d’y revenir. On doit avoir envie de se battre pour finir européens. »

Sur André Villas-Boas

« J’ai beaucoup de respect. Il est très apprécié, simple, il me fait penser à Eric Gerets. En termes de management, de ce qu’il renvoie, tout est positif. »

Sur la rumeur OL l’été dernier

« En fin de saison, il y a beaucoup de choses qui ont pu être dites ou écrites. J’avais envie et j’ai envie de continuer à Lille. Le président Aulas ne m’a jamais appelé et mon président savait que je voulais continuer. »

Sur son avenir

« Après Saint-Etienne, j’avais envie de découvrir l’étranger mais ce n’est plus une fin en soi. Je veux rester à Lille. Il n’y a rien de plus valorisant quand un président, sur le plan humain, veut que vous restiez. »

Sur Gabriel

« Quand Gabriel est revenu, il était 5ème DC. Il n’y a pas une séance d’entraînement où j’étais mécontent de lui mais je ne le faisais pas jouer. Un jour, il est venu taper à ma porte (…) Le soir, quand je suis rentré chez moi, j’ai décidé de le faire jouer. »

