LOSC : Lopez et Campos travaillent déjà sur leur « mini-Lille »

Dans quelques semaines, l’Excel Mouscron deviendra le club satellite du LOSC. Gérard Lopez et Luis Campos planchent déjà sur la suite.

En quête d’un club satellite depuis plusieurs saisons maintenant, le LOSC touche au but. En effet, dans les prochaines semaines (voir les prochains jours), le club de Mouscron (D1 belge) devrait être racheté par Gérard Lopez et le projet du club commence petit à petit à s’affiner.

« La Dernière Heure » assure même que la direction lilloise espère boucler le rachat pour la mi-juin et travaillerait déjà sur l’organigramme futur de l’Excel. Si l’actuelle direction composée de Patrick Declerck (président) et Paul Allaerts (directeur général) devrait rester en place, Luis Campos va encadrer le projet… Et les staffs de l’équipe première et de la réserve vont changer.

Ephémère coach du LOSC entre Marcelo Bielsa et Christophe Galtier, Fernando Da Cruz va récupérer l’équipe fanion accompagné de Jérémy Dos Santos (entraîneur adjoint) et Lucas Kiebbe (préparateur physique). Quant au coach de l’équipe U19 Pascal Cygan, il sera remplacé par un autre ancien Lillois : Sébastien Pennacchio, actuel coach des U17 de Niort.