LOSC : Ludovic Obraniak pointe du doigt une limite du projet de Gérard Lopez

Selon l’ex-Dogue Ludovic Obraniak, le LOSC de Gérard Lopez aurait tout intérêt à faire de la place à ses anciens joueurs.

Si le projet de Gérard Lopez pour le LOSC fonctionne à plein aujourd’hui après une première saison cahoteuse, il présente tout de même un point faible. Que Ludovic Obraniak, Dogue de 2007 à 2012, a exposé lors d’un live Instagram avec Le Temple, un bar situé sur le parvis du stade Pierre-Mauroy, et retranscris par le site lepetitlillois.com.

« Fernando d’Amico représente l’identité du club. Les supporters l’adorent. J’espère qu’il se rapprochera du club ces prochains mois ou ces prochaines années. Il reflète ce qui doit se transmettre de père en fils, de supporter à supporter… OK, on doit vivre avec le présent mais on doit savoir d’où on vient, l’histoire. J’imagine que pour un supporter, c’est important. Je suis désolé mais, ces derniers temps, on voit trop peu l’histoire passer. Je trouve qu’il y a une perte d’identité. «

Confiné sur Lille, @victorosimhen9 nous a envoyé de ses nouvelles 🙏 Et le meilleur buteur des Dogues adresse une pensée à tous les supporters lillois 😇https://t.co/sCaSEOIDw3 — LOSC (@losclive) April 25, 2020

« Le club devrait faire appel aux anciens. Il y a Grégory Tafforeau, Djezon Boutoille, Fernando d’Amico… Pourquoi ces gens-là on les voit jamais, pourquoi ils sont ignorés ? Je peux totalement comprendre la politique économique du club, ça a permis de redresser la barre, de revenir en Ligue des champions… Tout ça, pas de problème même si je pense que ce n’est pas viable sur la durée. »

« Je ne peux pas m’accrocher et créer un lien avec Osimhen«

« Ce n’est pas en contradiction de garder l’ancrage locale. Tu n’es pas obligé de déstructurer le passé pour construire ton avenir, bien au contraire. Le LOSC c’est une famille, les supporters ont besoin de ça. Ça crédibiliserait le projet. Le président vient des fois, il est en tribune présidentielle et, autour de lui, il n’y a que des politiques. Fais venir ces joueurs autour de toi ! Ça va te donner une puissance, une force. On regarde vers l’avant mais on n’a pas oublié de regarder dans le rétro. »



« Benjamin André incarne toutes les valeurs du club : l’humilité, le travail… Tu peux t’accrocher à ces mecs-là. J’adore aussi Victor Osimhen, mais si on me dit que dans un an, il doit partir, je ne peux pas m’accrocher et créer un lien avec ce joueur. C’est difficile. Tu sais que tu vas être déçu et trompé à la fin de la saison. Tu n’as donc pas envie d’émettre une émotion particulière. »