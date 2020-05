LOSC : Luis Campos annonce un Mercato « différent »

true

Selon Luis Campos, le responsable du recrutement du LOSC, la crise sanitaire va impacter le prochain Mercato.

Le site Le Petit Lillois a traduit une interview accordée par Luis Campos, le monsieur recrutement du LOSC, à l’émission Quarentena Da Bola, au Portugal. Il y est question de l’impact de la crise sanitaire sur le football. « Cette année, le Mercato sera clairement différent », annonce Luis Campos.

Chers supporters, nos boutiques réouvrent dès demain avec une promo jusqu’à -50% 🏷 sur les maillots ! Premiers arrivés, premiers servis 😬 Toutes les infos ici ⤵️https://t.co/Temn1p94me — LOSC (@losclive) May 11, 2020



Avant de préciser : « Je pense que le marché des grands joueurs continuera de rester comme avant mais celui qui en souffrira le plus, c’est le marché avec des joueurs d’une valeur beaucoup plus faible. C’est mon opinion et je pense que la concurrence au haut niveau forcera les grands clubs à continuer d’acheter les meilleurs. Néanmoins, les prix vont descendre à coup sûr. »