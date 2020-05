LOSC : ce qui gêne Luis Campos en interne

true

Si Luis Campos a mis en balance son départ du LOSC, ce serait notamment en raison de tensions avec un dirigeant du club.

Hier, nous évoquions les raisons qui ont tendues les relations entre Luis Campos et Gérard Lopez au LOSC. Citées par RMC Sport, celles-ci étaient nettes et confirmées ce mercredi par L’Équipe. Comme les dernières rumeurs le laissent entendre, le technicien portugais devrait claquer la porte pour rejoindre soit l’AS Monaco, soit Tottenham.

Campos serait surtout excédé par le fonctionnement du LOSC et souhaiterait ainsi changer l’environnement car il estimerait que son président n’est pas présent dans le fonctionnement quotidien du club. Si toute une accumulation de faits pourrait expliquer ces raisons d’éloignement, dont le tout récent dossier Galtier-OM, le quotidien sportif explique qu’il avait surtout demandé au LOSC de se séparer de Julien Mordacq, dont il était particulièrement mécontent.

Mordacq a eu raison de la patience de Campos

En cause, notamment, son absence de licence UEFA qui aurait pu valoir aux Dogues d’être sanctionnés par la Confédération européenne. Mais aussi des dossiers qui auraient traîné en longueur à cause du directeur juridique et administratif des Dogues. Autre sujet d’agacement pour Campos : le foot français dans son ensemble.

« Très investi dans sa mission, il n’a pas du tout supporté l’arrêt définitif de la saison de Ligue 1, qu’il juge prématuré, affirme L’Équipe. Il était persuadé que les Dogues (4es) se qualifieraient pour la C1 2020-2021. Ce qu’il considère être une perte de chances l’a anéanti. »