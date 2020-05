LOSC : Luis Campos – Gérard Lopez, les vraies raisons du divorce

true

Agacé par son président Gérard Lopez, Luis Campos a demandé à quitter le LOSC. Les coulisses d’un virage à 180° que personne ne voyait venir.

A l’origine de l’information selon laquelle Luis Campos avait demandé à son président Gérard Lopez de quitter le LOSC, Nicolas Villas a apporté quelques éclaircissements sur le dossier dans l’After Foot lundi soir sur « RMC ».

« Il n’a pas démissionné de Lille mais a fait savoir à Gérard Lopez qu’il voulait être libéré de son contrat de trois ans (…) Visiblement, Campos a fait savoir au club qu’il serait mécontent de certains évènements récents », a-t-il glissé en préambule avant de détailler les points de divergences.

Trois sources de tensions sont apparues

Ils sont au nombre de trois : « Il est mécontent du positionnement du club face à l’arrêt de la Ligue 1, lui qui estime ne pas avoir été consulté comme il aurait dû. Il y a aussi eu le cas Galtier… Cela a été la goutte d’eau. D’après nos sources en interne, ils sont convaincus que des proches de Galtier l’ont vraiment proposé à l’OM ces derniers jours. Cela a été mal vécu même si les proches de Galtier ont aussi démenti. Le dernier point, cela a été les transferts. Campos – qui a sa propre société de scoutisme – se rend compte que Gérard Lopez est en train de marcher sur ses plates-bandes ».

Luis Campos devra payer s’il part

Et Luis Campos est en train de faire ce qu’il avait fait un an avant sa démission de l’AS Monaco car il y a de gros enjeux économiques derrière. Nicolas Villas l’a rappelé : le Portugais est lié au LOSC pour trois ans via sa société de scoutisme. S’il veut partir en résiliant unilatéralement son contrat, il devra payer des compensations. Pour que son départ se fasse, il faut l’accord de Gérard Lopez et l’homme d’affaire hispano-luxembourgeois n’a l’intention de faire aucun cadeau.