LOSC : Luis Campos serait sur le départ !

La radio RMC l’affirme depuis quelques minutes : Luis Campos, le conseiller du président Gérard Lopez, voudrait quitter le LOSC !

C’est une information lourde de conséquences que donne RMC depuis quelques minutes : Luis Campos aurait demandé à son président, Gérard Lopez, de quitter le LOSC ! Le Portugais aurait fait savoir, hier qu’il souhaitait être libéré de son contrat.

Le conseiller sportif serait ainsi mécontent de ne pas avoir été consulté et, encore plus, entendu lors des derniers événements liés au club (arrêt du championnat, contacts entre Christophe Galtier et l’OM, positionnement sur le marché des transferts…).

Précision, et elle est de taille, toujours selon le média, Campos n’aurait aucune intention de rejoindre l’OM. Et ce au contraire d’une rumeur persistante.