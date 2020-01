LOSC : Manchester United relance la piste Luis Campos !

Alors que Luis Campos semble plus impliqué que jamais dans le projet du LOSC et qu’il a même refusé de rejoindre son ami José Mourinho à Tottenham, cela n’empêche pas les rumeurs de circuler outre-manche.

Ce dimanche, c’est le magazine « Sun Sport » qui y va de son information sur le conseiller spécial de Gérard Lopez affirmant que le Portugais était tout proche de devenir le nouveau directeur de football de Manchester United et qu’un accord serait même tout proche d’être trouvé.

Selon ce média, Ed Woodward (vice-président exécutif des Red Devils) serait prêt à tout pour Luis Campos, convaincu que le réseau de scoutisme mis en place à Lille par l’ancien chasseur de tête de l’AS Monaco et du Real Madrid était la solution pour redresser Manchester United.

L’Etat-major mancunien serait très optimiste sur une issue favorable du dossier. Un songe qui ressemble quand même à un doux rêve quand on sait que Campos a récemment lié son destin à l’amitié qu’il porte à Gérard Lopez. Une amitié qui semble loin de s’être erodée, les deux hommes s’affichant encore ensemble à Setubal cette semaine pour tenter d’y nouer un partenariat avec le Vitoria.

