LOSC : Max-Alain Gradel (TFC) met les Dogues en garde

true

Dernier de Ligue 1 avec huit points de retard sur l’avant-dernier, le Toulouse FC est quasiment relégué. Battus 15 fois sur les 16 derniers matches de championnat, les Violets veulent pourtant y croire, eux dont la dernière victoire a été enregistrée le 19 octobre contre le LOSC (2-1), leur adversaire de ce week-end.

De retour de blessure, le capitaine et stratège du TFC Max-Alain Gradel ne baisse pas les bras et l’a fait savoir ce jeudi en conférence de presse : « Deux victoires et le discours ne serait pas le même. On va continuer à y croire tant que c’est mathématiquement jouable. Des choses plus compliquées ont été réalisées. »

Amoureux des Dogues, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du LOSC, rendez-vous sur notre chaîne But! Football Club. #LOSC #Dogueshttps://t.co/DFlCQq4NqL pic.twitter.com/aBI66ero1v — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

« Le coach est arrivé avec sa manière de travailler, ses méthodes, assure l’ailier gauche international ivoirien. De suite, il y a eu un changement. Il a apporté beaucoup de fraîcheur et d’envie. Il nous a transmis tout cela mais aussi la confiance. Ça se voit dans les matchs qu’on fait. »