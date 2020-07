LOSC – Mercato : 250 000 euros pour une nouvelle recrue ? 

false

Si Burak Yilmaz est attendu au LOSC après avoir annoncé son départ de Besiktas, son compatriote Mustafa Kapi (Galatasaray, 17 ans) devrait lui emboîter le pas.

L’information se confirme. Vendredi, nous vous faisions savoir que le LOSC pourrait recruter un autre joueur turc en compagnie de Burak Yilmaz. Si l’attaquant du Besiktas a fait ses adieux au club hier, Mustafa Kapi pourrait suivre ses pas prochainement.

La chaîne beIN SPORTS version turque confirme que les Lillois espèrent une autre arrivée en provenance de Süper Lig, en provenance de Galatasaray cette fois. Le milieu axial de 17 ans, pur produit du centre de formation des Sang et Or, est le plus jeune joueur de l’histoire à avoir démarré en championnat avec l’écurie stambouliote à 16 ans, 4 mois et 15 jours lors de l’exercice 2018/19.

Kapi a déjà marqué l’histoire de Galatasaray

Aligné à 16 reprises avec les U19 la saison passée, cet espoir est considéré comme très prometteur. Montant estimé de l’opération : 250 000€. C’est finalement assez peu pour un joueur qui a déjà marqué l’histoire de son club.