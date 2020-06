LOSC – Mercato : accord pour le successeur d’Osimhen

true

Avec Osimhen et Rémy sur le départ, le LOSC s’active pour reconstruire une attaque. Un accord existerait avec Fluminense pour Marcos Paulo (19 ans).

Le LOSC s’apprête à perdre son duo de buteurs prolifiques Osimhen-Rémy. Le Nigérian est sur les tablettes du Naples. L’international français va lui s’engager avec Benevento. Du coup, Christophe Galtier se retrouve avec une attaque décimée.

Mais, le LOSC s’est déjà mis en quête de successeur. Le directeur sportif portugais a déniché une trouvaille pour remplacer Victor Osimhen. Selon FootMercato, les Dogues ont trouvé un accord avec Fluminense pour Marcos Paulo (19 ans). Ce grand espoir était également suivi par l’OM et l’OL.

L’affaire serait même en très bonne voie. Dixit FootMercato, le LOSC verserait au club brésilien une somme proche de 15 M€ hors bonus (montant payable en plusieurs tranches, le club auriverde se réserverait un pourcentage sur une future plus-value). L’affaire n’a pas encore été officialisée. L’attaquant est engagé jusqu’en 2021 avec son club formateur.

Le LOSC propose à Marcos Paulo de s’engager 4 ans

Très performant cette saison (11 buts en 45 matches), l’international U19 portugais serait partant pour découvrir le Vieux-Continent avec le LOSC. Il signerait un contrat de 4 ans dans le Nord (avec une éventuelle année supplémentaire en option). De quoi soulager Christophe Galtier qui pourrait avoir un beau joyau à polir.

Méconnu du grand public en Europe – malgré une participation au Tournoi Maurice Revello (ex Tournoi Toulon) en 2019 avec le Portugal, 2 matches et 1 but – le natif de São Gonçalo (Brésil) pourrait être la prochaine révélation de Ligue 1.