LOSC : Mercato, attentes, vérités…Christophe Galtier avait des choses à dire

true

Le Mercato

« Thiago Maia est au Brésil. Je suis content pour lui. Je lui souhaite bonne chance car c’est un joueur très professionnel, très sérieux. Il doit retrouver de la confiance et de la joie. On va le suivre très attentivement car il nous appartient toujours. Bouba (Soumaré) ? Il a la tête sur les épaules, malgré sa jeunesse. C’est sa première saison pleine. Il est très sérieux. Il n’est pas perturbé par ce qui peut se dire sur lui et son avenir. Il sait ce qu’il veut faire de sa carrière. »

Les attentes

« Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. Nous voulons finir le plus haut possible. Nous devons travailler et rester exigeants. Il n’y a pas de matchs simples. Nous devons tout donner à tous les matchs, peu importe l’adversaire ou la compétition. Contrairement à la saison dernière, nous enchaînons des semaines à trois matchs. C’est là toute la difficulté. Nos joueurs sont jeunes et il y a des attentes autour d’eux. »

🎙 Galtier « Le Président a fait un aller-retour cette semaine pour parler aux joueurs. C’était important, c’est arrivé au bon moment. Il a eu les mots qu’il fallait »#ESMGOLOSC — LOSC (@losclive) 17 janvier 2020

Les vérités

« Je considère que les défaites sont très souvent pour moi. Contre Dijon, nous avons fait une bonne préparation. Mais cela n’a pas fonctionné. C’est une leçon. Après la colère et la déception contre Dijon, j’ai pris la parole, comme l’ont fait Luis Campos et le Président. Nous avons le même constat, le même discours. Nous sommes sur la même longueur d’onde, c’est important, peu importe les résultats. »