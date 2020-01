LOSC : Mercato, avenir personnel, Amiens… Galtier avait des choses à dire

true

Le LOSC enchaîne les rendez-vous. Après avoir atteint les 16es de finale de la Coupe de France, les hommes de Christophe Galtier affronteront demain le SC Amiens mercredi en quarts de finale de la Coupe de la Ligue (21h). Ce sera toujours sans Weah et Agouzoul, qui suivent un processus de réathlétisation.

Le reste du groupe est opérationnel et très motivé à l’approche de cette rencontre. « Nous sommes ambitieux à chaque match, quel que soit l’adversaire. Il faudra être sérieux et investis demain pour passer, a indiqué le coach du LOSC face aux médias. Nous avons l’avantage de recevoir. C’est la compétition où le chemin est le plus court pour accéder à un trophée. C’est une compétition importante à mes yeux. »

« Maignan sera amené un jour à quitter le club »

Nommé entraîneur de l’année pour France Football, Galtier n’a pas caché sa joie. En ce qui concerne les transferts, le coach du LOSC s’est attardé sur le cas Mike Maignan, que Leo Jardim est amené à remplacer sur le long terme. « Jardim vit bien sa situation car tout était clair depuis le début. La difficulté est de jouer une fois de temps en temps. Il n’y a pas de forme de pression, mais une obligation de performance, a-t-il poursuivi. Maignan est un gardien à fort potentiel, appelé dans le groupe France régulièrement. Il sera amené un jour à quitter le club et c’est dans cette optique que Jardim a été recruté. »

Pas de discussions entre Galtier et Lopez

Du côté des arrivées, l’ancien entraîneur de l’ASSE reste sur ses gardes. « Les quatre derniers jours de mercato seront agités dans tous les clubs. Pour le moment, nous sommes concentrés sur la compétition », a enchaîné Galtier. Il a enfin évoqué son cas personnel. « Je ne suis pas de passage au LOSC. Mon contrat court jusqu’en juin 2021. Je n’ai pas encore demandé à rencontrer mon Président et je ne pense pas qu’un RDV soit d’actualité car je suis encore sous contrat 18 mois », a-t-il conclu.