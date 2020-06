LOSC – Mercato : Botman, priorité de Lopez pour remplacer Gabriel

true

Pour remplacer Gabriel, sur le départ pour Naples, le LOSC a coché le nom de Sven Botman (20 ans). Le joueur de l’Ajax est devenu la priorité.

Au LOSC, les partants sont déjà connus. Victor Osimhen (21 ans) et Gabriel Magalhães (22 ans) vont quitter probablement le Nord. L’attaquant et le défenseur, sous contrat jusqu’en 2024 et 2023, ont beaucoup d’offres.

Dans sa stratégie de trading, le LOSC souhaite se séparer des joueurs quand ils sont à leur plus haute valeur marchande. Comme à l’accoutumée, il revient à Luis Campos de combler les départs. Le directeur sportif sait remplacer les meilleurs éléments par des joueurs en devenir. Le Portugais a déjà trouvé le successeur du défenseur brésilien.

Selon LePetitLillois, les dirigeants du LOSC s’activent pour renforcer leur axe central. Si les pensionnaires de Pierre-Mauroy ont coché 3 noms, Sven Botman est la priorité. De Telegraaf, média hollandais, a révélé la semaine dernière l’intérêt des Dogues pour le joueur formé à l’Ajax Amsterdam.

Pour Botman, le LOSC devra payer 8M€

Selon les informations du site spécialisée sur le LOSC, la piste Sven Botman est bien avancée. Mais, le club hollandais a fait exprès de sortir l’intérêt dans la presse afin d’augmenter le prix de vente. Grand espoir à son poste, l’international hollandais moins de 20 ans est très courtisé à travers l’Europe. Un accord pourrait être trouvé pour 8 millions d’euros.

Sous contrat jusqu’en 2023, Sven Botman possède un physique identique à celui de Gabriel. Le Hollandais est plus grand de 3 centimètres que son compère brésilien. Surtout, il est gaucher à l’instar du joueur formé à Avai FC (Brésil). Un élément important car la denrée de défenseur central gaucher est rare.

Cette saison, Sven Botman a réussi des performances abouties. En prêt à Heerenveen (D1 hollandaise), le natif de Badhoevedorp (Pays-Bas) a participé à 30 rencontres toutes compétitions confondues. Il s’est également fait remarquer en étant décisif à 6 reprises en championnat (2 buts et 4 offrandes).