LOSC – Mercato : Luis Campos a trouvé le successeur de Gabriel !

true

Annoncé proche de Naples, Gabriel va quitter le LOSC. Grâce à l’oeil de Luis Campos, les Dogues visent déjà le successeur du Brésilien.

Au LOSC, plus qu’ailleurs, le marché des transferts s’anticipe tôt, très tôt. Les Dogues s’apprêtent à vendre les deux meilleurs éléments de la dernière saison. Victor Osimhen et Gabriel vont rejoindre des clubs plus huppés. Sans Ligue des Champions, le LOSC a besoin de vendre pour renflouer les caisses mais, aussi, pour faire la place aux nouvelles trouvailles de Luis Campos.

Après avoir déniché le successeur d’Osimhen, le directeur sportif a trouvé son bonheur en défense central. Selon Telefgraaf, le Portugais lorgne Sven Botman pour prendre la suite de Gabriel.

Le LOSC veut se servir dans le réservoir de l’Ajax Amsterdam

À 20 ans, ce roc (1m93) représente le futur de la défense des Pays-Bas. Formé à l’école de l’Ajax Amsterdam, le natif de Badhoevedorp (Pays-Bas) vient de réaliser une saison aboutie en prêt à Heerenveen (Eredivisie). Le gaucher a participé à 30 rencontres toutes compétitions confondues pour 2 buts et 4 passes décisives.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec les Ajacides, Sven Botman est suivi à la trace par l’organigramme lillois. Toujours dixit le média hollandais, le LOSC aurait déjà formulé une offre auprès de l’Ajax. Directement, la somme a été repoussée. Mais, Marc Overmars, le directeur du football, a fait une contre-proposition aux Dogues.

Malgré cet intérêt, les pensionnaires de la Johan Cruyff Arena souhaitent conserver leur jeune espoir. Overmars a botté en touche concernant le retour de Vertonghen en parlant de Botman : « Nous faisons confiance à Sven Botman et Lisandro Martinez peut également dépanner dans l’axe de la défense. Et je ne vois plus Jan jouer comme latéral gauche. »

Reste à savoir maintenant si une offre revue à la hausse du LOSC pourrait faire vaciller l’Ajax. Dans un tweet nocturne, Manu Lojon annonçait l’arrivée de Botman, dans le Nord, comme imminente. Comme à l’accoutumée, Luis Campos et le LOSC ont un coup d’avance pour remplacer les tauliers sur le départ.