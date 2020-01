LOSC – Mercato : Brighton chipe une piste sous le nez de Luis Campos (officiel)

Comme indiqué ces derniers jours, le LOSC s’intéressait de près à la signature du jeune latéral droit de Chelsea, Tariq Lamptey (19 ans). En fin de contrat en juin et peu désireux de continuer avec les Blues où il s’affichait en 3e choix derrière César Azpilicueta et Reece James, le défenseur londonien a plié bagage ce 31 janvier.

Alors que le LOSC semblait en pôle devant le PSG et l’OGC Nice, l’international U20 anglais a surpris son monde en signant à Brighton & Hove Albion pour trois ans et demi (jusqu’en juin 2023).

Brillant avec l’équipe de Youth League de Chelsea, Tariq Lamptey avait disputé trois rencontre avec l’équipe fanion dirigée par Frank Lampard.

✍️ We’re delighted to announce the signing of Tariq Lamptey from @ChelseaFC!#BHAFC ?¬レᆰ️

— Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) January 31, 2020