LOSC – Mercato : Burak Yilmaz confirme et annonce la date de son arrivée

Burak Yilmaz, l’expérimenté attaquant turc, va bel et bien signer du côté du LOSC. Le buteur l’a confirmé lui même à la presse turque.

A la recherche d’un buteur d’expérience depuis le départ surprise de Loïc Rémy, le LOSC a réussi à trouver son bonheur. Burak Yilmaz, l’attaquant turc de 35 ans, va bien débarquer chez les Dogues, comme cela était annoncé depuis quelques jours.

Dans des propos à TRT Spor relayés par Le Petit Lillois, Burak Yilmaz a expliqué sa décision de quitter la Turquie pour ce nouveau challenge. « Il y avait une proposition. Quand elle est arrivée, nous nous sommes assis et avons discuté avec la direction. La décision prise est une décision conjointe. Je sais à quel point la gestion est difficile. Il y avait beaucoup de choses que j’ai abandonnées sur mon contrat, j’abandonnerais pour les années à venir. J’aurais fait une énorme remise, mais quoi que je fasse, j’avais un contrat élevé que le club ne respecterait pas », a expliqué Yilmaz.

Sans surprise, c’est Luis Campos qui a été décisif dans la venue du buteur turc. « Après avoir rencontré en tête-à-tête le directeur sportif lillois Luis Campos, j’ai décidé de me rendre à Lille. Il y a Yusuf Yazıcı et mon frère Zeki Çelik. J’ai 35 ans et je vais dans une ligue supérieure et je suis confiant. Je vais essayer de représenter la Turquie de la meilleure façon. […] Nous avons signé un contrat de deux ans. Je ne sais pas ce qui se passera après ces deux années. J’irai en France le 31 juillet. Je parle à Arda Turan et il m’a dit que je réussirais à Lille. J’ai également parlé avec Yusuf Yazici et Zeki Celik », a confié le futur attaquant du LOSC.