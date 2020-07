LOSC – Mercato : Burak Yilmaz en route pour Lille

false

Pisté par Luis Campos au mercato, Burak Yilmaz semble se rapprocher inexorablement du LOSC. L’attaquant de Besiktas a confirmé une offre venant des Dogues.

Burak Yilmaz au LOSC, ce serait plus qu’une question de temps. Ces derniers jours, Christophe Galtier a confirmé qu’il était emballé par la piste soumise récemment par Luis Campos dans l’optique de remplacer Loïc Rémy.

Vendredi, on a même appris que l’attaquant turc avait fait ses adieux à ses coéquipiers de Besiktas et même fait un gros sacrifice pour signer à Lille. Alors que son arrivée à Luchin ne fait plus de doute, Yilmaz, qui pourrait reprendre l’entraînement le 1er août, a justifié son choix.

Yilmaz confirme une offre du LOSC

« Je suis heureux d’avoir reçu une offre de Lille. Je ne pense pas à l’argent et je voulais évaluer une telle offre dans la dernière période de ma carrière », a glissé le buteur de 35 ans dont les propos sont relayés par Le Petit Lillois.