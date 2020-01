LOSC : Mercato, Campos… Galtier n’a aucun état d’âme face au projet

true

Condamné à devoir reconstruire et perdre ses meilleurs joueurs régulièrement au LOSC, Christophe Galtier est totalement en phase avec le projet qu’on lui demande de porter. Dans les colonnes de « France Football », l’entraîneur des Dogues est longuement revenu sur son rapport avec le métier … Mais également sur l’acceptation totale qu’il a pour le projet porté par Gérard Lopez.

« On est dans ce projet et ce projet est très clair »

« Je le dis sans provocation, mais je dois avoir des résultats sportifs ET des résultats financiers (…) Le club est obligé de vendre et de bien vendre chaque saison. C’est compliqué pour moi, ça l’est aussi pour Luis Campos qui, avec le président, doit faire en sorte, en amont, que les transitions se fassent. Ce n’est pas simple, mais on est dans ce projet et ce projet est très clair. A moi, avec mon équipe, avec la structure sportive, d’avoir des résultats, de faire grandir les joueurs, de les améliorer afin qu’ils partent au bout de 18 mois, 2 ans. Le club est obligé de vendre, pas pour gagner de l’argent mais pour fonctionner, tout simplement. Car ce ne sont pas les droits TV ou nos recettes guichets qui permettent d’avoir un budget à 120 M€ », analyse-t-il.

Quand les journalistes de l’hebdomadaire lui font remarquer que ce modèle est fragile et basé sur le savoir-faire de Luis Campos, Christophe Galtier acquièse mais il rebondit aussi sur cette remarque : « Sans doute, mais n’est-ce pas un modèle fragile que de recruter des joueurs de 28-29 ans bien payés et qui seront difficiles à transférer pour permettre l’arrivée de nouveaux ? ».