LOSC – Mercato : Campos s’apprête à révolutionner l’équipe de Galtier !

Un temps sur le départ, Luis Campos a déjà mis les mains dans le cambouis pour transfigurer le visage du LOSC la saison prochaine. À Luchin, le mercato sera riche.

La reprise des clubs de L1 prend doucement forme. Le LOSC, où Christophe Galtier a des fourmis dans les jambes, a déjà pris part à la sienne en début de semaine. Dès lundi, le collectif sera plus poussé au domaine de Luchin.

Après ce petit événement, qui en dira long sur l’état de forme des uns et des autres, il sera l’heure d’organiser des matches amicaux pour se jauger en vue d’une saison censée commencer fin août. D’ici là, le milieu défensif mexicain Eugenio Pizzuto (18 ans) sera probablement lillois et pourrait évoluer en réserve avant de penser à aller voir plus haut.

Cinq ou six départs et autant d’arrivées cet été ?

Selon L’Équipe, un ou deux cadres du LOSC sont également susceptibles de rejoindre l’étranger pour une somme importante entre la fin de ce mois et début juillet. « Malgré la crise, le LOSC s’apprête à animer particulièrement le marché des transferts, avec au moins cinq à six départs, et autant d’arrivées », glisse le quotidien sportif. Luis Campos, qui songeait à quitter le navire cet été après quelques doutes, a donc déjà remis le bleu de chauffe pour 2020-2021.