LOSC – Mercato : ce qui va changer dans les négociations pour David (La Gantoise)

Les dirigeants lillois devraient faire parvenir une nouvelle offre au club belge pour l’attaquant canadien de 20 ans, également suivi par Leeds.

Dans L’Equipe de lundi, le président du LOSC, Gérard Lopez, a expliqué au sujet du dossier Jonathan David : « On va peut-être revoir notre offre dans les jours à venir ». Celle-ci était de 20 M€ plus des bonus mais La Gantoise, où l’attaquant canadien est sous contrat, a refusé tout net. Et pour cause…

D’après une source belge citée par La Voix du Nord, les dirigeants de La Gantoise « ont volontairement durci le discours. Le LOSC aurait proposé vingt millions d’euros et des bonus difficilement accessibles, d’où le refus net ». Sachant que la valeur de David est estimée à 22,5 M€ par le site spécialisé Transfermarkt, on peut comprendre la position des dirigeants de La Gantoise.

Selon La Voix du Nord, le LOSC va bien revenir à la charge pour le phénomène de 20 ans. Il s’agira soit de revoir l’offre globale à la hausse, soit de faire en sorte que les bonus soient plus facilement accessibles. La présence de Leeds dans ce dossier va certainement inciter les dirigeants nordistes à ne pas jouer la montre…