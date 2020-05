LOSC – Mercato : Christophe Galtier a déjà récupéré un joueur

false

Prêté à un club belge la saison dernière, le défenseur ivoirien, Yves Dabila, a bien l’intention de revenir au LOSC pour s’y imposer.

Rien ne dit, à l’heure actuelle, que le LOSC s’appuiera dans les prochains mois sur Yves Dabila. L’Ivoirien, recruté à l’AS Monaco au mois de juillet 2017, n’a jamais confirmé depuis. Avec, seulement, 24 matches de Ligue 1 en deux saisons et un prêt, l’été dernier, au Cercle Brugge KSV, en Belgique.

Toujours confiné, le défenseur âgé de 23 ans, se projette déjà sur la saison prochaine. Et, comme il le confie au site officiel du club, a bien l’intention de revenir pour s’imposer.

« J’ai hâte de revenir au Stade Pierre Mauroy vous retrouver »

» J’ai un message pour le LOSC, ses supporters et les Lillois en général : restez forts en cette période. On va tous revenir. Alors restez confinés, respectez les consignes d’hygiène car la santé est le plus important. Pour ma part, j’ai hâte de revenir au Stade Pierre Mauroy vous retrouver. »