LOSC – Mercato : Christophe Galtier démonte une rumeur défensive

Lorsque l’on est entraîneur du LOSC dont la stratégie assumée est le trading de joueurs, la période de Mercato est forcément particulièrement. Christophe Galtier n’a pas caché que cette problématique occupe d’ailleurs son quotidien.

Devant la presse ce vendredi, le coach lillois a expliqué la manière dont il gérait cela en relation constante avec Luis Campos. « J’ai des relations 24 heures sur 24 avec Luis Campos. Il est présent ici. Il a beaucoup voyagé dernièrement. Il était au Portugal avec notre président. Je suis en relation avec lui deux ou trois fois par jour. On échange sur ce qu’il se passe au quotidien, sur comment je vois les choses, sur l’effectif par rapport aux compétitions qui se présentent. Il me tient au courant de l’évolution du mercato. Ça va s’accélérer dans les prochains jours pour tout le monde. »

Galtier écarte la rumeur Ghoulam

Le coach lillois, par la suite, en a profité pour éteindre la rumeur Faouzi Ghoulam, le latéral de Naples annoncé dans le viseur lillois. « Avant de venir ici, j’ai vu sur les réseaux sociaux qu’on était intéressé par un latéral gauche de Naples, Faouzi Ghoulam. Je pense que c’est une fausse information. On a déjà deux latéraux à ce poste et on n’est pas dans la recherche pour un poste de latéral gauche. (…) Pour les arrivées éventuelles, à l’heure où on se parle, il n’est pas prévu qu’un joueur arrive », a expliqué Galtier.