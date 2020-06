LOSC : Mercato, départs, prolongations, OM… Que retenir de la conf de reprise de Galtier

true

Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a fait le point sur les dossiers chauds du LOSC, du Mercato à son cas personnel. Morceaux choisis.

Sur la préparation de la saison

« On va avoir une préparation où il faudra s’adapter. Concernant les matchs amicaux, il y’en aura à partir de la phase 2 (du 13 juillet) (…) Il est prévu un stage de préparation au Portugal mais on attend de savoir si on aura des adversaires de qualité. »

Sur le Mercato

« Nos joueurs sont sollicités et le club s’en occupe. Mais le mercato va être décalé, le championnat va reprendre le 23 août et le mercato fermera le 5 octobre. Ça montre toute la complexité de la question. »

Sur les cas particuliers Osimhen et Gabriel

« Victor reviendra aux alentours du 24 ou 25 juin (…) Concernant Victor et Gabriel, j’ai intégré qu’ils sont sur le départ et nous travaillons sur des joueurs ,qui sont actuellement ici et qui vont arriver, susceptibles de les remplacer. »

Sur les cas Rémy et Pied

« Je peux vous confirmer qu’il y’a de très très fortes chances que Loic et Jérémy restent avec nous. Nous le souhaitons, ils le souhaitent et ils sont très proches, ou ont trouvé un accord mais c’est n’est pas encore officiel. Je ne connais pas la durée. »

Sur la rumeur OM

« Je crois ne pas m’être exprimé pendant les huit semaines de confinement (…) Il est arrivé cette rumeur, j’en ai parlé avec mon président, avec Luis et je le répète : aucune personne de l’Olympique de Marseille ne m’a contacté. J’ai été très clair avec mon président sur le fait que je voulais rester si mon président voulait que je reste. »

Sur une éventuelle prolongation au LOSC

« Comme d’habitude et nous avons pris cette habitude avec le Président, nous allons faire un point avec le Président et Luis en septembre sur la projection sur l’avenir et pour voir si nous pouvons continuer après cette saison. Je suis très heureux et épanoui ici. »

Retranscription : compte Twitter du Petit Lillois.