LOSC – Mercato : Emery ne voulait pas de Pépé à Arsenal !

En toute franchise, Unai Emery a expliqué au Daily Mail avoir validé à contre-coeur le transfert de Nicolas Pépé (24 ans) à Arsenal.

Transféré l’été dernier de Lille à Arsenal pour 80 M€, Nicolas Pépé (24 ans) a eu beaucoup de mal à s’imposer pour sa première saison chez les Gunners (32 apparitions, 6 buts, 8 passes décisives). A sa décharge, l’ancien joueur du SCO Angers n’a pas toujours été titulaire, notamment en début de saison avant le départ d’Unai Emery… Et il ne s’agissait pas que d’un souci d’acclimatation.

Le Basque voulait Wilfried Zaha

En effet, comme il l’a révélé vendredi dernier dans un entretien au « Daily Mail », l’ancien coach du PSG aurait préféré un autre profil que celui de l’Ivoirien : « Pepe est un bon joueur, mais il a besoin de temps. Quand j’y étais, il ne m’a pas donné de performances. J’étais plutôt favorable à quelqu’un connaissant plus que tout le championnat anglais, afin qu’il n’ait pas de période d’adaptation ».

Son choix personnel ? Wilfried Zaha, finalement resté à Crystal Palace : « Il était le joueur que je voulais, parce qu’il avait gagné beaucoup de matchs à lui seul. J’ai vu vingt de ses matchs, des performances incroyables et je leur ai dit que c’était le joueur que je voulais pour l’équipe (…) Mais le club a décidé que Pepe était plus jeune, qu’il était un joueur d’avenir. J’ai dit oui, mais que nous avions besoin de gagner maintenant et que Zaha gagnait des matchs. Il l’a fait contre nous! ».